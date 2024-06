Silvero Pereira revela caso de estupro sofrido na infância | A TARDE

O ator Silvero Pereira citou, durante a estreia da peça “Pequeno Monstro”, da qual ele faz parte, um caso de violência sexual que sofreu na infância. O artista cearense é a estrela do monólogo que aborda histórias de dezenas de pessoas - entre eles, o próprio Silvero. Segundo o jornal O Globo, ele foi alvo de atitudes homofóbicas desde criança e era xingado por ser considerado afeminado.

Silvero contou que foi estuprado aos 7 anos por um homem em um matagal. O ator inicialmente manteve segredo sobre o crime vivido por medo, mas hoje vê com “importância extrema” falar do que anteriormente via como “experiência de vergonha”.

“Antes de me expor para o mundo, fui abrindo esse assunto, aos poucos, para mim mesmo. Foi quando me olhei no espelho e tive coragem de assumir quem eu era de verdade”, declarou.

O ator disse que o teatro foi sua grande terapia e é onde consegue “expurgar essas coisas”. “Mas, ao levar isso para o palco, essas questões precisam estar resolvidas”, afirmou.

Esta não é uma peça de militância ou manifesto. O que quero é fazer arte! Então, primeiro, resolvo meus traumas. Depois, penso em como construir tecnicamente uma dramaturgia para conduzir esse assunto. É um processo... Fui me preparando para ter coragem de falar. Se fosse abrir agora todos esses buracos com as minhas questões, talvez não tivesse condições de chegar até aqui. Silvero Pereira ator

“Meu grande objetivo é dizer: estamos todos envolvidos nessas violências. Temos que encarar esse problema. Quando falo abertamente sobre minha ferida, quero que outras pessoas se sintam encorajadas para falar. Ou pelo menos que alguém que esteja passando por isso agora não precise enfrentar essa dor sozinho”, completou.



