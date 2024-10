Silvero Pereira revela problema de saúde e faz alerta: “Cuidado”

Silvero mostrou um processo de mudança de estilo de vida - Foto: Reprodução | TV Globo

O ator Silvero Pereira foi diagnosticado com hipertensão arterial e usou as redes para fazer um alerta para os seguidores nesse domingo, 6. O artista publicou um vídeo em seu perfil no Instagram e contou que já buscou ajuda profissional para lidar com o problema.

Leia também:

>> Filme do ‘Maníaco do Parque’ ganha data de estreia

>> Silvero Pereira revela caso de estupro sofrido na infância

>> Edu Guedes posta indireta para ex de Hickmann: “Perdeu, mané”

“Para além de não estar confortável com meu corpo, fui diagnosticado com hipertensão e precisei retornar aos cuidados da nutricionista com o objetivo de melhorar minha alimentação e, consequentemente, tomar mais cuidado com minha saúde. Nos próximos 20 dias o objetivo é perder 4kg apenas com alimentação, exercícios diários e muita disciplina. Vou compartilhando com vocês os resultados. E você? Está de olho na comida e na sua saúde?”, disse ele.

Silvero mostrou um processo de mudança de estilo de vida e destacou que o importante é se sentir à vontade consigo mesmo. “É fato que não existe um corpo ideal. O importante é você se sentir à vontade com você mesmo e, principalmente, cuidar da sua saúde. Em 2017, eu fiz uma reeducação alimentar e por meio de exercícios eu consegui chegar nesse corpo”, falou.

Ele seguiu: “Tudo isso apenas com reeducação alimentar e os cuidados da Fernanda Moreira, que é a minha nutricionista em Fortaleza. Agora, com 42 anos, eu fui diagnosticado como hipertenso. Isso acontece com 1 a cada 4 brasileiros. Eu estou um pouco acima do meu peso e, para além disso, existe uma questão genética também, então eu recorri novamente à minha nutricionista maravilhosa”.