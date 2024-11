Entrevista: Atores de "Outer Banks" revelam o que mais gostaram em Salvador

Chase Stokes, Jonathan Daviss e Rudy Pankow estão no Brasil - Foto: Divulgação | Netflix

Os "Pogues" de Outer Banks, da Netflix, ou melhor, Chase Stokes, Jonathan Daviss e Rudy Pankow, tiveram dois dias intensos em Salvador. Os atores conseguiram sentir a energia do público brasileiro e, principalmente, conhecer um pouco da cultura baiana.

O Cineinsite Portal A TARDE teve uma conversa exclusiva com o trio protagonista da série de sucesso, que abordou detalhes envolvendo os bastidores da produção e a experiência na Bahia.

O intérprete do John B, que, no enredo, coloca os amigos numa incansável busca por um tesouro, declarou que esta é a segunda vez no Brasil, mas a primeira em Salvador. Daviss e Pankow, no entanto, estão conhecendo o país agora.

Os três estavam hospedados no Fera Palace Hotel, no Centro Histórico, e receberam a reportagem do Portal nesta segunda-feira, 21, mostrando-se animados com a visita que fizeram à Arena Fonte Nova e também ao Pelourinho. Rudy Pankow definiu a experiência com o Olodum como "única" e garantiu: "Foi a experiência mais brasileira que eu já tive, mesmo com apenas um dia no Brasil". O ator também brincou dizendo que seus colegas de trabalho foram melhores com a percussão.

Atores tiveram experiência com o Olodum | Foto: Divulgação | Netflix

"Eu estava orgulhoso desses caras. Eu tive um par de treinamentos antes. Eles não fizeram [treinamento] e tocaram bem", comentou o intérprete do JJ, fazendo referência ao fato de que os outros dois atores chegaram depois dele à Escola Olodum. Neste domingo, 20, além da visita ao Pelourinho, o trio participou de uma ação da Netflix para promover os novos episódios da quarta temporada de Outer Banks, em um evento que reuniu fãs do seriado em frente ao Mercado Modelo.

Durante o dia de entrevistas, Chase, Jonathan e Rudy tiveram a oportunidade de conhecer algumas comidas típicas do Brasil, como pãozinho delícia, torta búlgara e abará.

Os galãs também abordaram as cenas mais complicadas que tiveram que gravar para Outer Banks, que está em sua quarta temporada na Netflix. Chase Stokes adiantou com exclusividade que tem cenas da parte 2 da nova temporada, que será lançada em novembro, que tiveram filmagens difíceis de serem realizadas.

"Tem algumas coisas na parte 2 que, uma vez que a parte 2 sair, as pessoas saberão que houve muitas cenas difíceis para filmar na segunda metade dos episódios. Eu acho que todos poderemos concordar", comentou. Rudy concordou e declarou: "Eu acho que a palavra de código lá é areia. Um monte de areia. Muito areia. É isso que deixou tudo mais complicado".

No quarto ano do seriado, o grupo de amigos consegue encontrar o ouro, mas acaba enfrentando uma nova situação, com um novo morador da ilha fictícia em que o enredo é contado.

Atores no Carnaval de Salvador?

Os três atores da série da Netflix deixaram claro que tiveram ótima impressão de Salvador e até se mostraram animados com a ideia de poderem voltar à cidade no Carnaval.

Durante uma entrevista que fizeram com Lore Improta, eles conheceram um pouco da festa na capital baiana e receberam da dançarina um convite para que conhecessem o evento em cima do trio elétrico de Léo Santana. Será que voltarão?

Se a volta será para o Carnaval de Salvador, isso não é certeza. No entanto, Rudy Pankow deixou claro ao Portal A TARDE que terá uma segunda vez na cidade. "Eu voltarei para Salvador. Com certeza", disse. Questionado se esse retorno seria no período da folia, o JJ de Outer Banks se mostrou animado: "Sim, sim".

Ator registrou momento ao lado de fãs da série | Foto: Divulgação | Netflix

Em seu perfil do Instagram, o ator mencionou a namorada Elaine Siemek nos stories e garantiu: "Você adoraria isso aqui! Estaremos de volta!".

Fãs animados

Fora do Fera Palace Hotel, os fãs de Outer Banks estavam animados durante todo o dia. Eles lotaram a entrada do local, aguardando pela saída do trio de atores. Alice Ribeiro, de 21 anos, era uma das presentes no grupo que chegou cedo para tentar uma foto ou mesmo um aperto de mão de um dos galãs. "Eu acompanho a série desde a primeira temporada. Ter a chance de vê-los de perto é algo único para qualquer admirador", ressaltou a estudante.

Luana Alves, de 20 anos, garantiu que ficaria no local até o momento em que pudesse ver um dos três de perto. Ela falou à reportagem que sua maior expectativa era para ver o Rudy: "Ele é muito fofo. O JJ [personagem do ator] passou por muita coisa na série, tem uma história de superação. É o meu preferido", contou a jovem, que estava acompanhada da mãe nessa aventura de tentar uma foto com os atores gringos.