Séries brasileiras vão ganhar remakes internacionais; saiba quais

Grandes sucessos da Globoplay, as séries ‘Os Outros’ e ‘Justiça’ vão ganhar remakes internacionais. A Globo disse à Variety que vendeu os formatos das duas produções para interessados em reproduzir as histórias para novos mercados.

‘Os Outros’ ganhará remakes na Grécia e na Alemanha, enquanto a antologia ‘Justiça’ também será produzida na Grécia.

“Mais do que uma produtora de séries e novelas, somos contadores de histórias. Com a força do nosso conteúdo, apostamos na venda de formatos roteirizados como forma de ampliar possibilidades de negócios e atingir novos públicos”, disse Angela Colla, chefe de negócios internacionais e coproduções da Globo.

Em ‘Os Outros’, dois casais vizinhos entram em choque após a briga de seus filhos e as consequências são absurdas. Já ‘Justiça’ acompanha histórias independentes, mas interligadas, de pessoas que precisam retomar suas vidas após anos de prisão.