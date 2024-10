Namorando, Bruna Marquezine é detonada por piada sobre casamento

Bruna Marquezine ironizou casamento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois de assumir o namoro com João Guilherme, Bruna Marquezine decidiu ironizar a dificuldade que as mulheres têm para se casar. A atitude da famosa ocorreu no TikTok, em que ela republicou um vídeo.

A gravação em questão faz uma reflexão sobre os problemas para encontrar um parceiro amoroso. "Os homens estão fazendo festa de 15. Quem casou, casou", ressaltava o vídeo compartilhada por Bruna. A artista também deu a entender já ter encontrado o homem dela.

Nos comentários, porém, internautas criticaram Bruna Marquezine. Algumas pessoas falaram que o vídeo tem um tom preconceituoso, pois a frase faz uma referência à ideia de que os homens estariam "se afeminando" ou adotando comportamentos mais vaidosos.

Marquezine e João Guilherme foram flagrados juntos pela primeira vez em janeiro deste ano, durante uma viagem que fizeram por Fernando de Noronha. O casal foi visto junto publicamente pela primeira vez ao se beijarem no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em junho passado.