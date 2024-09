Bruna Marquezine choca com look sem sutiã e bota de R$ 12 mil

Marquezine chegou próximo ao final do dia - Foto: Reprodução | Instagram

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, atraiu olhares ao combinar uma regata branca simples e uma minissaia preta no quarto dia do Rock in Rio. Sem sutiã, a artista atraiu olhares e apareceu sorridente com o cabelo solto de franja nas fotos.

Com look básico e despojado, a modelo também usou uma bota preta avaliada em R$ 12 mil de modelo de cano alto e todo em couro da marca The Attico. Marquezine chegou próximo ao final do dia perto do show do headliner da noite, Ed Sheeran.

Veja o vídeo