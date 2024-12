Adolescente desaparece após mergulho na praia de Stella Maris

O caso segue em investigação, e as buscas devem continuar nas próximas horas. - Foto: Betto Jr / Secom

Um adolescente de 15 anos está desaparecido desde a manhã desta quarta-feira, 20, após mergulhar na praia de Stella Maris, em Salvador. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o jovem foi visto pela última vez entrando no mar e, desde então, não retornou. Um amigo da vítima relatou que ele decidiu mergulhar, mas não foi mais avistado.

No momento do desaparecimento, a área estava sinalizada com bandeira vermelha, alertando para o perigo de fortes correntes marítimas. Equipes do Salvamar e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para realizar buscas no local.

De acordo com o boletim anual da Salvamar, que monitora as praias entre Jardim de Alah e Ipitanga, 593 ocorrências foram registradas até 13 de novembro deste ano, incluindo sete casos de afogamento fatal, sendo um fora do trecho coberto pelo serviço. No mesmo período de 2023, foram 1.047 ocorrências e oito afogamentos fatais, dois deles fora da área de atuação da Salvamar.

As equipes continuam em operação para localizar o adolescente, utilizando embarcações e equipamentos específicos para buscas marítimas. A recomendação para os banhistas é redobrar a atenção às bandeiras de sinalização e evitar entrar no mar em áreas consideradas perigosas.

O caso segue em investigação, e as buscas devem continuar nas próximas horas.