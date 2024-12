Práticas pedagógicas e racismo serão temas de debate nesta quinta-feir

Secretaria da Educação do Estado (SEC), no Centro Administrativo da Bahia (CAB) - Foto: Reprodução | Google Maps

Como parte das comemorações do Novembro Negro, uma mesa de debate sobre o tema Práticas Pedagógicas de Valorização da Identidade, da Memória e Cultura Negra, acontecerá nesta quinta-feira, 21, em Salvador.

O evento vai acontecer às 14h, no Auditório da Secretaria da Educação do Estado (SEC), que fica no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A mesa terá como palestrantes as professoras e pesquisadoras do tema Ana Célia Silva e Vanda Machado.

Ana Célia é doutoura em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pesquisadora sobre racismo em publicações didáticas adotadas por escolas brasileiras. Vanda Machado também é doutora pela UFBA e uma acadêmica dedicada à Educação Étnico-racial.