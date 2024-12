Saiba qual é o bairro de Salvador onde quase 100% da população é negra

Ilha de Maré é o bairro de Salvador com maior população preta e parda - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Considerada a cidade com a população mais negra fora da África, Salvador tem, pelo menos, dez bairros com mais de 90% da população composta por moradores pretos e pardos, segundo um levantamento inédito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo 2022.

Dos 170 bairros da capital baiana, 160 têm maioria negra e 124 deles possuem mais de 80% da população preta e parda da cidade. O primeiro lugar do ranking é ocupado por Ilha de Maré, com 97% da população composta por pessoas negras. Dos 3.916 moradores, apenas 136 pessoas não se autodeclaram pretas ou pardas.

Os demais bairros de Salvador com os maiores percentuais de moradores negros são:

- Nova Constituinte, com 8.760 moradores (93,51%);

- Lobato, com 24.216 moradores (93,33%);

- Calabetão, com 6.877 moradores (93,29%);

- Engenho Velho da Federação, com 18.526 moradores (93,27%);

- Chapada do Rio Vermelho, com 18.666 moradores (92,84%);

- Cassange, com 7.591 moradores (92,77%);

- Cajazeiras VII, com 3.522 moradores (92,68%);

- Santa Luzia, com 5.227 moradores (92,64%);

- São João do Cabrito, com 18.319 moradores (92,48%).

Poucos bairros majoritariamente brancos

Dentre os 170 bairros pesquisados pelo IBGE, há 10 deles em que os brancos são maioria absoluta. O principal deles é o Horto Florestal, com 68,3% dos moradores que se declararam brancos, enquanto 28,9% disseram pardos e apenas 2,2% responderam ser pretos, somando apenas 31,1% de habitantes negros.

Na sequência, os outros bairros no ranking de branquitude são: Itaigara (62,7%), Chame-Chame (61,5%), Graça (60,2%), Vitória (58,2%), Caminho das Árvores (56,3%), Pituba (54%), Barra (52,1%), Patamares (51,2%) e Canela (50,4%).