Após 'vazio' na Fonte Nova, CBF promete ingressos mais baratos

Setor intermediário da Arena Fonte Nova estava quase vazio no jogo entre Brasil x Uruguai - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

Mais de 41 mil torcedores estiveram na Arena Fonte Nova e acompanharam o empate por 1 a 1 entre Brasil e Uruguai, válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No entanto, apesar do número oficial, a imagem do setor intermediário do estádio praticamente vazio chamou a atenção de quem assistiu ao jogo.

A situação causou críticas nas redes sociais e um incômodo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma das organizadoras da partida. Vale salientar que os preços dos ingressos para o confronto internacional variavam entre R$ 200 e R$ 800.

Leia mais:

>> Ingressos caros? Dorival comenta espaços vazios na Fonte Nova

>> Raphinha diz que seleção brasileira "jogou para c..." e é detonado na web

>> Torcedor dispara contra preços altos em jogo do Brasil: "Absurdo"

Descontente com a repercussão negativa, a entidade máxima do futebol brasileiro disse ao comentarista Pedro Ivo Almeida, da ESPN Brasil, que a precificação dos valores das entradas foi feita em conjunto com a Arena Fonte Nova.

A Confederação exigiu que ao menos um setor da praça esportiva tivesse preços 'populares' (inteira a R$ 200 e meia-entrada a R$ 100), que tiveram 12 mil entradas comercializadas. O restante dos locais teve os valores cobrados pela administradora da Arena.

Após as críticas pelos espaços vazios na Fonte Nova, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, decidiu que a seleção brasileira só jogará em casa pelas Eliminatórias ou amistosos em estádios que a CBF possa operar as vendas dos ingressos e assim, determinar os valores das entradas para os torcedores.

Vale salientar que os valores dos ingressos causaram indignação aos torcedores que acompanharam o clássico sul-americano.