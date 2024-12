Sob vaias da torcida, Brasil empata com o Uruguai na Fonte Nova

Gerson foi o autor do único gol da Seleção Brasileira - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

Brasil e Uruguai empataram em 1 a 1 nesta terça-feira, 19, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na Arena Fonte Nova, Federico Valverde abriu o placar para os uruguaios no segundo tempo e Gerson deixou a partida igualada em Salvador.

Leia mais:

>> Parceria entre CBF e New England leva o futebol americano à Fonte Nova

>> Torcedores pagam R$100 para estacionar na Fonte Nova em jogo do Brasil

>> Torcedor dispara contra preços altos em jogo do Brasil: "Absurdo"



Com o resultado, a Seleção Brasileira perdeu a chance de assumir a vice-liderança na classificação e, com 18 pontos em 12 jogos, a Canarinha assumiu a quinta posição. Já o Uruguai chegou aos 20 pontos e se aproximou da líder Argentina, próximo adversário da Celeste na competição.

O duelo desta noite marcou a última data Fifa desta temporada. As seleções voltam a campo somente em março de 2025, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe comandada por Dorival Jr. enfrentará a Colômbia.

O JOGO

Os primeiros 47 minutos de partida foram bastante intensos. O Brasil manteve maior controle da posse de bola durante a maior parte do tempo, mas o Uruguai foi quem criou as primeiras chances claras.

Entre os minutos 20 e 23, os uruguaios levaram perigo ao gol brasileiro em três oportunidades. Já a Seleção Brasileira, apesar do domínio, tinha dificuldade em converter a posse em chances concretas.

Raphinha assustou em uma finalização de fora da área aos 34 minutos, mas Valverde respondeu pelo Uruguai com um chute perigoso aos 38.

No último lance da etapa inicial, aos 46 minutos, o Brasil teve sua melhor oportunidade: Igor Jesus cabeceou após cobrança de escanteio, mas Rochet fez a defesa sem dificuldades, no centro do gol.

Segundo tempo



Aos sete minutos, Vinicius Junior protagonizou outra boa jogada ao arrancar pela esquerda e invadir a área. O camisa 7 chutou cruzado em direção ao canto esquerdo, mas a bola passou muito perto da trave.

O placar foi aberto logo no início do segundo tempo. Fede Valverde recebeu passe na entrada da área, driblou Bruno Guimarães e acertou um belo chute colocado no canto esquerdo de Ederson, aos nove minutos.

A reação brasileira veio rápido. Aos 16 minutos, após um cruzamento na área, a bola sobrou para Gerson, que finalizou de primeira e marcou um golaço, igualando o marcador e reacendendo o jogo.

Já na reta final, aos 32 minutos, Vinicius Junior brilhou mais uma vez. Em uma jogada individual, driblou o marcador e rolou para Raphinha cruzar na área. Luiz Henrique teve a chance de finalizar, mas pegou mal na bola.