Parceria entre CBF e New England leva o futebol americano à Fonte Nova

Pat Patriot e Lara Magalhães, gerente de negócios do New England Patriots, da NFL - Foto: Bruno Dias / Portal MASSA!

Vai ter futebol em dobro na Arena Fonte Nova, na noite desta terça-feira (19), em Salvador. Isso porque o Canarinho, mascote da Seleção Brasileira, irá receber o Pat Patriot, mascote do New England Patriots, equipe de futebol americano, maior campeã da NFL neste século, com seis títulos.

A ação acontecerá antes e durante a partida entre Brasil e Uruguai, às 21h45, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Além do mascote do Patriots ficar colado na torcida pelo estádio, ele irá entregar uma camisa para o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, torcedor declarado da equipe americana.

"A gente vai ter uma ativação do lado externo da Arena Fonte Nova e depois teremos uma ativação com um dos torcedores do Patriots, que é um dos jogadores da Seleção Brasileira, o Léo Ortiz. Nós vamos entregar uma camisa do Patriots, que foi enviada de New England para ele, com o nome dele e tudo", revelou Lara Magalhães, gerente de negócios do New England Patriots.

Com direitos adquiridos pela NFL para organizar eventos e campanhas no país, o Patriots já tem realizado atividades de engajamento e apoio ao desenvolvimento do futebol americano no Brasil. O maior exemplo é a modalidade Flag Football, que será incluída nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

"Além do futebol americano que a gente vê com o equipamento, com aquela bola e com toda essa parte que é mais estrutural, mais difícil e tudo, hoje temos também o Flag Football. Essa é uma modalidade de mais fácil acesso para a população, porque ela requer menos equipamentos. Porém, ainda é o futebol americano", finalizou Lara.