Torcedores projetam jogo complicado na Fonte Nova: "Espero um empate"

Manoel Bonfim e João Victor vão acompanhar o duelo entre Brasil x Uruguai na Arena Fonte Nova - Foto: Bruno Dias | Portal MASSA!

A Seleção Brasileira precisa ganhar do Uruguai para se aproximar do topo da tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas alguns torcedores se mostram pessimistas em relação ao duelo desta noite. Questionados pelo Portal MASSA!, Manoel Bonfim e João Victor, que compareceram na Arena Fonte Nova, projetaram um jogo muito complicado do ponto de vista da equipe comandada por Dorival Júnior.

"Estou esperando 1 x 1 ou 1 a 0, já que o Brasil não vem em uma fase tão boa em relação ao Uruguai, mas ainda acredito que a seleção possa ganhar. Destaco o Vinicius Júnior. Se ele não brilhar hoje, não sei o que devemos pensar dele", comentou João Victor, de 16 anos.

Bastante cobrado para performar bem na Seleção Brasileira, o atacante Vinicius Jr. não mostra os mesmos resultados que garante pelo Real Madrid em jogos pela Canarinha. Entretanto, para o torcedor, o Craque desencantará em jogo diante do Uruguai.

"Jogo vai ser difícil, Uruguai é uma seleção muito forte, mas eu espero 2 x 1 para o Brasil, com gols de Vinicius Jr e Igor Jesus", comentou Manoel Bonfim, de 17 anos.

O Brasil entra em campo logo mais, às 21h45, na Arena Fonte Nova.