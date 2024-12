'Torcida organizada' do Brasil promete "dia de festa" na Arena Fonte Nova

Integrantes do Movimento Verde Amarelo rodam o planeta atrás da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução | Acervo MVA

Onde tem o esporte brasileiro, tem o Movimento Verde Amarelo (MVA), a "torcida organizada" das seleções e atletas brasileiros. E, para Brasil e Uruguai, às 21h45 desta terça-feira, 19, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, não seria diferente.

A turma que roda o planeta atrás da Seleção Brasileira está na capital baiana e promete apoio incondicional no clássico contra os uruguaios. "Faremos um esquenta perto do estádio antes do jogo e entraremos pro jogo com bateria, faixas e bandeiras. A festa será linda!", indicou Luiz Carvalho "Vasco", um dos fundadores do MVA, em entrevista ao Grupo A TARDE.

"Nossa Embaixada em Salvador esteve muito ativa e nos ajudou muito na organização do esquenta, logística e com todos os preparativos. Com certeza a Fonte Nova vai ferver hoje", completou o torcedor.

O esquenta para a partida será a partir das 14h desta terça, no Largo da Saúde, no bairro Baixa dos Sapateiros. O representante do MVA em Salvador destacou a emoção de receber a Seleção na capital baiana.

"É uma emoção muito grande pra gente, vi grandes nomes atuando no gramado da Arena Fonte Nova, e se tratando de um clássico, Brasil e Uruguai, melhor ainda. Então, estamos aqui para celebrarmos esse momento com os amigos do MVA, de todos os estados, os torcedores do Brasil em si, os simpatizantes. Espero que seja um dia feliz, um dia de festa, um dia de paz", celebrou Rodrigo de Jesus Carmo.

A expectativa quanto ao resultado é sempre positiva, apesar do reconhecimento da dificuldade que deve ser imposta pela Seleção Uruguaia. Porém, a energia soteropolitana é uma 'carta na manga', já que a Canarinho nunca perdeu um jogo em solo baiano.

"Clássico é clássico. Certamente será um jogo duríssimo, mas a energia de Salvador é única e com certeza vai ajudar a empurrar a Seleção rumo a uma vitória! Estamos confiantes nisso", frisou Vasco.

Ao todo, são 21 partidas da Seleção principal em Salvador, com 15 vitórias e seis empates, somando participações em jogos da Copa América, Copa das Confederações e Eliminatórias.

No entanto, a equipe brasileira não vem conseguindo entregar resultados e performance esperada pela torcida. A Seleção Brasileira mostrou-se instável nas 11 partidas que disputou da competição que classifica para o Mundial, acumulando quatro derrotas, dois empates e cinco vitórias.

"A Seleção está num período de transição. Por mais que a gente queira e torça para uma performance exemplar em todas as partidas, infelizmente não tem acontecido e assim como qualquer torcedor, sofremos com isso. Mas com a qualidade dos jogadores que temos, com certeza vamos engrenar nos próximos jogos e chegar fortes na Copa", projetou Luiz Carvalho.

Em caso de vitória sobre o Uruguai, na noite desta terça-feira, 19, na Arena Fonte Nova, o Brasil pode até assumir a segunda colocação - dependendo do resultado do jogo da Colômbia -, alcançando 20 pontos. Porém, caso os adversários não ajudem, a Seleção Brasileira pula para a 3ª posição, ultrapassando o Uruguai, em caso de triunfo.