André Henning cobra presença da Seleção no Nordeste: "Aproveitar mais"

André Henning é narrador do canal TNT Sports - Foto: Bruno Dias / Portal MASSA!

Durante cobertura do último treino da Seleção Brasileira, em Salvador, para enfrentar o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, às 21h45 desta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, o narrador André Henning comentou a importância do time brasileiro realizar mais jogos em solo nacional.

"Acho que a CBF tinha que aproveitar mais o território brasileiro, e aí eu incluo, evidentemente, o Nordeste. Mas o território brasileiro de uma maneira geral, o Brasil precisa estar mais perto do seu torcedor. E ele só vai ficar perto do seu torcedor se ele jogar aqui", pontuou o paulista, em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, exaltando, em seguida, a recepção dos torcedores soteropolitanos aos atletas.

"Sempre quando a Seleção Brasileira joga aqui no Brasil já é uma ótima notícia. Quando joga no Nordeste, e mais especificamente em Salvador, onde nunca perdeu, é uma notícia melhor ainda, porque o torcedor nordestino normalmente já recebe melhor a Seleção Brasileira. Ele já faz da presença da Seleção Brasileira algo mais especial", finalizou.

A equipe comandada por Dorival Jr se encontra na quarta posição da tabela, com 17 pontos somados até o momento.