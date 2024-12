Especulado na Seleção, Guardiola renova com o Manchester City até 2026

Pep Guardiola chegou a ser especulado na Seleção Brasileira e Inglesa - Foto: Glyn KIRK / AFP

A longa história do treinador Pep Guardiola com o Manchester City se aproximava do fim, mas uma reviravolta nesta "novela" deve prolongar a relação. Com o contrato se encerrando ao fim desta temporada com o clube inglês, o técnico acertou a renovação de contrato e o novo vínculo passará a ser válido até junho de 2026, com possibilidade de se estender por mais um ano.

De acordo com as informações do portal The Athletic, o Manchester City deve anunciar oficialmente o acordo nos próximos dias. Declarações nos últimos meses indicaram que Guardiola poderia estar de saída do clube e chegou até a ser especulado na Seleção Brasileira e na Ingleterra.

Os indícios começaram quando o treinador revelou, em outubro deste ano, que não tinha futuro definido após o fim da atual temporada. O espanhol afirmou também que estava sendo pressionado pela diretoria para dar uma reposta em relação á renovação de contrato.

Caso se mantenha o vínculo até junho de 2026, Guardiola completará 10 anos no comando do Manchesterter City. O técnico chegou à Inglaterra em 2016 e, desde lá, vem colecionado recordes e títulos pelos Citizens, conquistando a Liga dos Campeões, em 2023, e o tetra-campeonato consecutivo da Premier League, nas temporadas 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.