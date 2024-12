Esposa de Robinho fala pela primeira vez sobre prisão do ex-jogador

Vivian defendeu o marido sobre acusações de estupro - Foto: Reprodução/Instagram

Oito meses após a prisão do ex-jogador de futebol Robinho, sua esposa Vivian Guglielmetti, falou pela primeira vez sobre a condenação. O ex-atleta foi condenado por estupro coletivo cometido em 2013 na Itália. Ele segue preso na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, desde março de 2024.

Em entrevista ao Portal Metrópoles, Vivian afirmou acreditar que seu marido é inocente e que "está há oito meses pagando por algo que não aconteceu". Quando apresentada as evidências contra Robinho, ela comentou "Ninguém do Brasil sabe mais desse caso do que eu".

Ela afirmou que Robinho foi "condenado por áudios" e criticou o que os áudios continham, acrescentando que não se trata de um crime, mas que ele "está sempre de brincadeira".

Ela seguiu defendendo seu marido e deixou claro que o único erro dele foi tê-la traído. Frequentemente ela presta visitas a Robinho na prisão. "Eu vou lutar pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos".

Vivian revelou que pensou em se separar de Robinho na época do ocorrido, mas mudou de ideia quando o jogador a convenceu que não houve nenhum crime.

"Eu cheguei em casa e falei: 'Vou embora, vou pegar meus filhos e estou indo embora'. Ele: 'Não, pelo amor de Deus. Meu erro foi ter te traído, não vou mais fazer'. Vivian completou que se decepcionou por achar que a Justiça brasileira ia ver o "quanto ele foi injustiçado na Itália", falou.