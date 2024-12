Torcedor dispara contra preços altos em jogo do Brasil: "Absurdo"

Aderaldo de Andrade compareceu na Arena Fonte Nova para assistir duelo entre Brasil x Uruguai - Foto: Bruno Dias | Portal MASSA!

A partida entre Brasil e Uruguai, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, está movimentando Salvador nesta terça-feira, 19. No entanto, muitos torcedores têm se queixado dos altos valores cobrados para assistir ao duelo na Arena Fonte Nova.

Entre os torcedores, Aderaldo de Andrade, de 60 anos, revelou sua experiência para o Portal MASSA! e demonstrou sua indignação com os preços. "A diferença está absurda, um ingresso de R$600 não existe. É uma Eliminatória da Copa do Mundo, mas não é um campeonato de uma importância que chega a custar tão caro um ingresso", afirmou.

Cardárpio e valores da Arena Fonte Nova para o jogo entre Brasil x Uruguai | Foto: Bruno Dias | Portal MASSA!

Aderaldo também criticou o valores do estacionamento, que saltou de R$ 35, valor usualmente aplicado em jogos do Bahia, para R$ 100.

"Os preços, até em jogos do Bahia eu já acho bem 'salgado', mas hoje está mais caro ainda. O estacionamento de R$35 foi para R$100, o que não justifica, já que o espaço é o mesmo. Comprei o ingresso pela plataforma 'Ingresse' e você ainda paga um percentual extra por cima do ingresso. Era para ser uma taxa fixa, no mínimo", concluiu o torcedor;

Valor absurdo está sendo cobrado para estacionar na Arena Fonte Nova nesta noite | Foto: Bruno Dias | Portal MASSA!

A Arena Fonte Nova, com capacidade para cerca de 2 mil veículos, divididos em três áreas, cobra uma tarifa única para o estacionamento, independente do tempo de uso. Já os ingressos para o confronto entre Brasil e Uruguai possui valores variando de R$ 200 a R$ 600, dependendo do setor.