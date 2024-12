Torcedores pagam R$100 para estacionar na Fonte Nova em jogo do Brasil

Valor absurdo está sendo cobrado para estacionar na Arena Fonte Nova nesta noite - Foto: Bruno Dias/Portal MASSA!

O jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, que acontece na noite desta terça-feira (19), em Salvador, a partir de 21h45, tem movimentado a cidade inteira. Só que, após um ‘baque’ em relação ao alto valor dos ingressos para a partida, os torcedores que resolveram ir para a Arena Fonte Nova com o próprio carro tomaram um susto com a taxa cobrada para o estacionamento.

O Portal MASSA! apurou que para estacionar o veículo dentro da Arena durante a partida das Eliminatórias da Copa do Mundo é preciso desembolsar R$ 100. O valor 'salgado' chamou atenção, já que o preço do serviço gerenciado pela empresa Estapar geralmente varia entre R$ 30 e R$ 40 em dia de jogos do Bahia.

Como a tarifa para estacionar no estádio é única, ela não varia de acordo com o tempo de uso do local. O estacionamento da Arena Fonte Nova tem capacidade para cerca de 2 mil veículos, sendo dividido em três áreas com regras próprias.