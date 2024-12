Raphinha diz que seleção brasileira "jogou para c..." e é detonado na web

Raphinha foi um dos destaques da seleção - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira encerrou o ano de 2024 ouvindo vaias da torcida brasileira na Arena Fonte Nova, em Salvador, após empatar com o Uruguai na terça-feira, 19, em mais uma partida instável pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O meia Raphinha, no entanto, fez uma avaliação diferente do senso comum e elogiou a atuação da equipe. Por causa da fala, ele recebeu fortes críticas nas redes sociais.

"Acho que a vaia é mais pelo resultado, porque na minha opinião jogamos pra c....Estou orgulhoso de quem jogou e até quem está no banco. Fizemos de tudo para buscar o resultado. Jogamos muita bola, tem que sair de cabeça erguida. O que fizemos aqui vai ser difícil ganhar da gente. O futebol pune. A gente consegue um ponto que é importante para a gente. A gente é forte e está preparado para qualquer um que vier", declarou Raphinha à TV Globo logo após o fim da partida.

Raphinha foi um dos poucos destaques da seleção brasileira na partida diante do Uruguai, criou boas chances e foi o jogador que mais finalizou. No segundo tempo, no entanto, foi deslocado para a ala esquerda por decisão do técnico Dorival Júnior.

Leia Mais:

>> Torcedores pagam R$100 para estacionar na Fonte Nova em jogo do Brasil

>> Torcedor dispara contra preços altos em jogo do Brasil: "Absurdo"

O discurso de Raphinha foi endossado parcialmente pelo lateral Danilo, capitão da seleção na partida da Fonte Nova.

"É frustrante em termos de resultado, de colocação na tabela. Acho que a equipe teve uma crescente importante desde o jogo contra o Paraguai até aqui. O entendimento das funções, da intensidade que a gente precisava aplicar no jogo. Infelizmente, o julgamento até nosso interno é feito pelo resultado final. Mas a gente não pode deixar de enaltecer o trabalho. Quantas oportunidades de gol a gente criou? É claro que isso não vence o jogo, mas nos dá uma perspectiva importante para aquilo que vem pela frente. Eu entendo (as vaias), é frustrante para o torcedor. Se eu estivesse na arquibancada, queria ver a Seleção vencer e golear. Acho que fica de esperança o que a gente jogou. Acho que a gente fez um jogo com a intensidade que precisava", disse Danilo.

Pegou mal

Nas redes sociais, Raphinha, antes elogiado pela sua atuação, virou alvo de criticas por sua fala após a partida.

"INACREDITÁVEL essa entrevista do Raphinha. Que bagulho patético. Descolado com a realidade como 99% dos jogadores que recebem altos salários no futebol no Brasil e no mundo. Ninguém é idiota, Raphinha", disse o ex-apresentador do SporTV, Magno Navarro.

Caralho, INACREDITÁVEL essa entrevista do Raphinha. Que bagulho patético. Descolado com a realidade como 99% dos jogadores que recebem altos salários no futebol no Brasil e no mundo.



Ninguém é idiota, Raphinha. — Magno Navarro (@onavarromagno) November 20, 2024

"A entrevista do Raphinha foi descolada da realidade. O Brasil não “jogou pra c...”. Longe disso", postou o comentarista da TNT Sports, Bruno Formiga.

A entrevista do Raphinha foi descolada da realidade. O Brasil não “jogou pra caralho”. Longe disso. — Bruno Formiga (@brunoformiga) November 20, 2024

Jogadores da seleção TOTALMENTE desconexos da realidade. Que loucura.



É o Marquinhos pedindo pro “povo não abandonar”, Raphinha falando que “a seleção jogou muito”



Que piada 😂

Pior ainda é ver o DANILO de capitão — João Pedro Sgarbi (@jprsgarbi) November 20, 2024

“A gente jogou pra caralho! Vai ser difícil ganhar da gente. Temos que sair com a cabeça erguida porque jogamos muito!”



Raphinha, após o jogo!



Eu desisto desses caras!



Acham que o torcedor é burro! — João Paulo Cappellanes (@capelareal) November 20, 2024

Raphinha diz que o Brasil jogou "para caralho". A crise é também de autoavaliação. — Thales Machado (@thalescmachado) November 20, 2024