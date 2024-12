População de Paulo Afonso pede celeridade de CPIs na Câmara Municipal

De acordo com boa parte da população, CPIs andam em passos de tartaruga na Câmara - Foto: Cidadão Repórter

Após a Câmara Municipal de Paulo Afonso, Vale do São Francisco, aprovar a abertura das CPIs da Saúde e dos Terrenos, a população tem cobrado os desdobramentos e pedem transparência nas ações dos parlamentares. Até o momento ainda não teriam ações efetivas de órgãos responsáveis da Justiça quanto ao pedido.

De acordo com um munícipe que não quis se identificar, um pedido foi protocolado para ter acesso às cópia de documentos que estão contidos no dossiê da Saúde baseado na Lei de Acesso à Informação. O presidente da Casa, Zé de Abel (PSD), de acordo com ele, estaria dificultando a transparência. Sendo assim, o mesmo diz estar sofrendo retaliações.

"O presidente da Casa tem prazo de 20 dias para fornecer esses documentos. Caso contrário vai ser enviado um pedido ao Ministério Público Federal para que as providências" sejam tomadas", disse.

Ainda de acordo com o munícipe, alguns parlamentares, inclusive ligados ao prefeito eleito, Mário Galinho (PSD), se mostram a favor das CPIs da Saúde e dos Terrenos, porém internamente "trabalham contra".

"Tem parlamentar que usa a Saúde de forma indevida e faz de conta que apoia a CPI, mas trabalha nos bastidores contra. São CPIs que estão repletas de irregularidades dentro do Legislativo", finalizou.

A reportagem tentou entrar em contato com o presidente da Câmara Municipal, Zé de Abel, porém não obteve sucesso.