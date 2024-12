PM que matou estudante de Medicina com tiro à queima-roupa é indiciado

Marco Aurélio Cardenas foi morto com um tiro à queima-roupa na madrugada desta quarta-feira, 20, na Zona Sul de São Paulo - Foto: Instagram

O policial que disparou e provocou a morte do estudante de Medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, foi indiciado por homicídio doloso no Inquérito Policial Militar (IPM).

Ele e o outro PM prestaram depoimento. No depoimento, os PMs afirmaram que o rapaz tentou pegar a arma de um deles. No entanto, imagens das câmeras de monitoramento do hotel contradizem a versão dos agentes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ambos os PMs envolvidos na ocorrência permanecerão afastados das atividades operacionais até a conclusão das apurações.

"Toda a conduta dos agentes é investigada. As imagens das câmeras corporais que registraram o fato serão anexadas aos inquéritos conduzidos pela Corregedoria da Polícia Militar e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)", acrescentou a corporação.

Leia também:

>> Entidades do setor de comércio se posicionam contra aumento da Selic

>> Trabalhador soterrado em obra na Suburbana é resgatado; veja momento

>> Pessoas indiciadas por tentativa de golpe negam acusações; confira

Marco Aurélio Cardenas foi morto com um tiro à queima-roupa na madrugada desta quarta-feira, 20, na Zona Sul de São Paulo. O caso aconteceu por volta das 2h, na Rua Cubatão, Vila Mariana. Segundo a SSP, os policiais estavam em patrulhamento quando Marco Aurélio passou pela viatura e teria dado um tapa no retrovisor do veículo, tentando fugir em seguida.