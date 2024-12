Entidades do setor de comércio se posicionam contra aumento da Selic

Sede da CDL em Salvador - Foto: Divulgação

Após aumento da Selic, taxa básica de juros, a CDL Salvador e a FCDL Bahia se posicionaram de forma contrária sobre a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de aumentar em 0,50 ponto percentual, que pulou de 10,75% para 11,25% ao ano.

De acordo com as entidades, o movimento ameaça a recuperação da economia, impõe restrições adicionais à atividade empresarial, com reflexos negativos sobre o emprego e a renda. A elevação da taxa de juros desestimula os investimentos e aumenta o aperto financeiro, num cenário em que o país bate recorde de empresas com pedido de recuperação judicial, consequentemente aumentando custos para as famílias e para quem precisa de crédito.

As instituições defendem que o foco deve ser a retomada dos cortes na taxa de juros.