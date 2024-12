Bahia realiza Conferência Estadual de Economia Popular e Solidária

Encontro em Feira de Santana foi uma das 11 plenárias regionais realizadas antes do evento que começa hoje - Foto: Fernando Udo / Gov BA

Mais de mil representantes de movimentos sociais, empreendedores e gestores públicos reúnem-se, hoje e amanhã, no Grand Hotel Stella Maris, em Salvador, durante a Conferência Estadual de Economia Popular e Solidária.

O evento, realizado pelo governo do estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), tem o objetivo de definir as principais ações e contribuições a serem defendidas pela delegação da Bahia na 4ª Conferência Nacional de Economia Solidária (4ª Conaes), prevista para acontecer em agosto de 2025, em Brasília, após um hiato de dez anos.

Durante a 4ª Conaes será elaborado o 2º Plano Nacional de Economia Popular e Solidária.

De acordo com o titular da Setre, Davidson Magalhães, ao longo da reunião na capital baiana serão debatidos os desafios e propostas para o fomento e desenvolvimento da economia solidária na Bahia e no Brasil. Segundo ele, o estado é referência nacional no desenvolvimento de "modelos de produção e distribuição de bens e serviços, baseado na autogestão e no cooperativismo, especialmente entre populações mais vulneráveis".

"Foram realizadas 11 plenárias regionais, e estamos indo para essa última etapa, consolidando e fazendo o balanço das políticas implementadas e propostas. Lembrando que a Bahia detém a vanguarda, em termos de diretrizes que envolvem economia popular, com iniciativas como financiamento solidário, acesso a microcrédito, gestão da comercialização, realização de festivais, feiras regionais e 15 centros públicos de economia solidária espalhados pelo estado", diz Magalhães.

Ainda de acordo com o secretário, essas atividades "têm permitido a geração de renda, e destaque a empreendimentos e empreendedores que ficam meio que apagados, em meio à informalidade" do trabalho desenvolvido.

"No Brasil são 19 milhões de pessoas, alguns com carteira assinada, mas muita gente carente gerando receita a partir da venda de produtos na porta de casa, no lugar onde mora. E a gente oferece incentivo, crédito. Essas políticas vêm ganhando espaço e se desenvolvendo nas periferias", conta.

Abertura oficial

O secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, participará da abertura oficial do evento, hoje, em Salvador, às 10h. "Ele veio antes, no processo de preparação (dos trabalhos), e sempre com uma presença muito marcante, coordenando as discussões com desempenho importante", afirma.

A etapa estadual é realizada em parceria com o Fórum Baiano de Economia Solidária, a Rede de Gestores em Economia Solidária, a Coordenação Estadual de Territórios, a Secretaria de Relações Institucionais e a Rede de Incubadoras Universitárias da Bahia.