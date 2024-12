Trabalhador soterrado em obra na Suburbana é resgatado; veja momento

Fábio, de 27 anos, caiu no buraco de uma obra que está sendo realizada em sua própria casa - Foto: Corpo de Bombeiros

O trabalhador que ficou soterrado nesta erça-feira, 21, ao cair em um buraco durante obra em Periperi, Subúrbio de Salvador, foi resgatado após cerca de três horas de trabalho realizado pelas equipe do Corpo de Bombeiros.

Fábio, de 27 anos, caiu no buraco de uma obra que está sendo realizada em sua própria casa. Ele chegou a ficar subeberso na terra até a região do pescoço, mas conseguiu ser retirado do local.

Apesar do susto, o trabalhador não teve sequelas. Ele foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e regulado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Populares e familiares celebraram o resgate.

