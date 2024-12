MOMENTOS DE AFLIÇÃO Agora: trabalhador cai em buraco e fica soterrado em obra na Suburbana Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local tentando fazer a retirada do trabalhador Por Leilane Teixeira 21/11/2024 - 17:47 h | Atualizada em 21/11/2024 - 18:17

Equipes do Corpo de Bombeiros está no local atuando para fazer a retira do operário - Foto: Corpo de Bombeiros

Um trabalhador, de 27 anos, foi soterrado ao cair em um buraco durante uma obra na Avenida Ambrosina Arruda, no bairro de Periperi, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 21. Equipes do Corpo de Bombeiros está no local atuando para fazer a retira do operário, que se encontra submerso na terra até a região do torax. Segundo a corporação, o homem caiu no momento em que estava prestando serviço na obra. A profundidade é aproximadamente de 2 metros. | Foto: Corpo de Bombeiros Matéria em atualização

