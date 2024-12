Receita Federal apreende 108 mil latas de cerveja na BR-060

O valor estimado das mercadorias apreendidas é de R$ 276 mil - Foto: Receita do DF/Divulgação

Uma grande ação da Receita do Distrito Federal resultou na apreensão de 108 mil latas de cerveja na noite de terça-feira, 19, na BR-060. Durante a fiscalização, auditores interceptaram um caminhão e, ao verificarem a documentação das mercadorias, encontraram irregularidades. Os documentos fiscais foram considerados inidôneos, em desacordo com as normas tributárias em vigor.

O valor estimado das mercadorias apreendidas é de R$ 276 mil, enquanto o crédito tributário gerado pela operação, que inclui ICMS e multas, chega a R$ 176 mil, conforme informado pela Secretaria de Economia do DF.

As mercadorias foram encaminhadas ao Depósito de Bens Apreendidos da Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GFMT).