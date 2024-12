Operação desarticula esquema de furto e receptação de fios em Salvador

A Vigilância Sanitária realizou intervenções químicas em dois estabelecimentos para desratização e controle vetorial - Foto: Divulgação / GCM

Uma operação realizada nesta quinta-feira, 21, resultou na desarticulação de um esquema de furto e receptação de cabos em ferros-velhos de Salvador. A ação terminou com a interdição de quatro ferros-velhos clandestinos, cinco notificações para regularização de documentos, quatro autos de infração e apreensões significativas, incluindo fios, cabos, 12 big bags de material reciclável, 4 balanças de precisão, 10 carcaças de celulares e 3 facas.

Além disso, a Vigilância Sanitária realizou intervenções químicas em dois estabelecimentos para desratização e controle vetorial, após constatar riscos à saúde pública. As localidades da Gamboa, Baixa de Sapateiros e Nazaré foram os principais alvos.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, o furto de cabos já causou um prejuízo superior a R$ 2,2 milhões em 2024 | Foto: Divulgação / GCM

De acordo com a Prefeitura de Salvador, o furto de cabos já causou um prejuízo superior a R$ 2,2 milhões em 2024, superando os R$ 2 milhões registrados em todo o ano passado. Até o momento, mais de 32 mil metros de cabos precisaram ser substituídos, afetando a segurança e serviços essenciais na cidade.

“Essa era uma operação que venho desenhando há algum tempo e hoje foi o momento de unir forças para fazer acontecer. É com ações efetivas como essa que conseguimos coibir os delitos de furtos de fios, um crime que tanto vem causando prejuízos para nossa cidade. A nossa integração com a SSP-BA está sendo fundamental e muito importante, para continuarmos trabalhando juntos na intensificação dessas operações. A Guarda Municipal sai com um saldo super positivo dessa operação e vamos atuar com toda energia para coibir essas ações delituosas”, ressaltou Maurício Lima, diretor de Segurança e Prevenção a Violência da Guarda Municipal.

A operação foi coordenada pela Guarda Municipal | Foto: Divulgação / GCM

A operação foi coordenada pela Guarda Municipal, com apoio da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e participação de órgãos como Sedur, Semop, Diretoria de Iluminação Pública (DSIP), Transalvador, Coelba e empresas de telecomunicações. As ações fazem parte de uma estratégia integrada para combater furtos e vandalismos que impactam a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema e evitar novos crimes.