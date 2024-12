Tráfego na Via Regional será alterado neste fim de semana

A interdição parcial é necessária para a instalação de um trecho de 20 metros de tubulações de grande diâmetro - Foto: Divulgação / Embasa

A partir do início da noite desta sexta-feira, 22, o acesso à Estrada do Derba pelo trevo do viaduto de Águas Claras (sentido Salvador/Feira de Santana) será interditado para dar continuidade às obras de duplicação da adutora principal de água tratada que abastece Salvador e a Região Metropolitana (RMS).

Com previsão de conclusão para a tarde de domingo, 24, a obra exigirá que os motoristas sigam pela marginal da pista, façam o retorno no viaduto de Valéria e sigam até a Estrada do Derba pelo trevo do viaduto de Águas Claras (sentido Feira de Santana/Salvador), em um percurso de 5,4 km.

Leia também:

>> Homem branco açoita homem negro em Minas Gerais

>> "Meu coração está destruído", diz mãe de jovem desaparecido em caso do ferro-velho

>> Dupla é presa por simular sequestros para extorquir familiares

A sinalização necessária para a alteração no tráfego está sendo implantada de acordo com as exigências da legislação de trânsito e as orientações da Via Bahia, incluindo placas informativas e painéis de mensagens variáveis. No local da obra, o tráfego será controlado por meio do sistema Pare/Siga.

A interdição parcial é necessária para a instalação de um trecho de 20 metros de tubulações de grande diâmetro, que fazem parte do processo de ampliação da adutora de água tratada, essencial para garantir a segurança hídrica de Salvador e RMS no médio e longo prazo. O projeto conta com um investimento de aproximadamente R$ 106 milhões.