"Meu coração está destruído", diz mãe de jovem desaparecido em caso do ferro-velho

Mari Pereira é mãe de Paulo Daniel - Foto: Bruno Dias/Portal MASSA

O desaparecimento dos jovens Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25, que foram vistos pela última vez quando estavam retornando a um ferro-velho no bairro de Pirajá, em Salvador, já acumula 18 dias, e vem causando sofrimento para seus familiares.

O Portal MASSA! conversou com a mãe de Paulo Daniel, Mari Pereira. Ela desabafou sobre o sumiço do filho. "Meu coração está destruído, são 18 dias sem ter notícias do meu filho, um assassino desalmado tirou a vida dele, mas não sabemos onde ele colocou e o que ele fez, e é isso que está aumentando a dor por dentro", disse, emocionada.

Leia mais

>> "Uma família sofrendo", diz tia de jovem desaparecido em caso do ferro-velho

>> Dono do ferro-velho em Pirajá é acusado de mandar matar um casal

Ela ainda cobrou o bloqueio bancário das contas do filho, que estariam sendo movimentadas pelo principal suspeito do caso, Marcelo Batista, dono do ferro-velho. "Está sendo difícil para uma mãe não saber o que aconteceu com seu filho. E aí eu pergunto para as autoridades, o que está sendo feito? Por que Marcelo está movimentando a conta dele e nada foi feito ainda?", questionou.

Por fim, Mari Pereira ainda detalhou a dor que sente pela falta do filho e exigiu melhores explicações sobre o caso. "É por que eu sou pobre, preta e da periferia? Porque se fosse um político já tinha resolvido. Sou uma mãe pedindo justiça e implorando pelo corpo do meu filho e uma resposta das autoridades. Parece que estão torcendo um punhal no meu peito", finalizou, aos prantos.