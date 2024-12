Dupla é presa por simular sequestros para extorquir familiares

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos - Foto: Reprodução / Jornal Extra

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos envolvidos em simulações de sequestros para extorquir dinheiro de familiares e amigos. Os casos ocorreram na terça-feira, 19 e, após investigações da Delegacia Antissequestro (DAS), ambos foram capturados em flagrante.

A primeira prisão envolveu uma jovem de 23 anos, que teria enviado um vídeo ao pai, fingindo estar em cativeiro e pedindo R$ 50 mil como resgate. Nas imagens, ela aparecia em uma situação forjada de sequestro, com o intuito de pressionar a família. Após denúncias e diligências, a jovem foi encontrada e presa no centro do Rio. Em depoimento, ela confessou ter contraído dívidas com agiotas devido ao vício em jogos de apostas. Desesperada para quitar o montante de R$ 35 mil que devia, ela decidiu criar a simulação do sequestro.

Poucas horas depois, a DAS prendeu um homem que também forjou um sequestro, desta vez para extorquir R$ 2 mil de um empresário dono de uma locadora de motocicletas. O homem alegou ter sido sequestrado por traficantes do Complexo do Alemão, mas, com a moto da locadora em sua posse, foi preso em São Gonçalo. Ele também confessou o golpe.

Leia também:

>> Dupla é executada a tiros em bar no interior da Bahia

>> Jovem morre após ser agredido com pauladas em Salvador

>> "Uma família sofrendo", diz tia de jovem desaparecido em caso do ferro-velho

O delegado titular da DAS, William de Medeiros Pena, ressaltou que os dois criminosos enfrentam acusações de extorsão, com penas que variam de 4 a 10 anos de prisão. A pena pode ser ainda maior se a vítima for idosa. O delegado também afirmou que todos os casos de sequestro forjado investigados pela delegacia foram resolvidos com sucesso.

“Estamos monitorando esses tipos de golpe, e a atuação rápida da polícia garantiu a prisão dos responsáveis. Esses crimes têm sérias consequências legais”, explicou o delegado.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos em esquemas de extorsão baseados em sequestros falsos.