Dupla é executada a tiros em bar no interior da Bahia

As vítimas, identificadas como Rafael Costa Santos, de 36 anos, e Daniel Lima Gomes, de 16 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois homens foram mortos a tiros em um bar no distrito de Jaguara, zona rural de Feira de Santana, na tarde de quarta-feira, 20. As vítimas, identificadas como Rafael Costa Santos, de 36 anos, e Daniel Lima Gomes, de 16, foram surpreendidas por criminosos em uma ação rápida e violenta.

Conforme informações da Polícia Civil, dois homens encapuzados chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e, sem hesitar, dispararam contra as vítimas, que estavam no local. Rafael foi atingido nas costas, nuca e rosto, enquanto Daniel sofreu disparos na cabeça, tórax e braço.

Rafael, que atuava como motorista de transporte alternativo, utilizava um carro para fazer a linha George Américo - Centro de Feira de Santana. No entanto, o veículo não foi encontrado no local do crime, o que levanta questionamentos sobre possíveis circunstâncias do assassinato.

Imagens gravadas por Rafael pouco antes de sua morte mostram o momento em que ele estava no bar, bebendo e interagindo com outros clientes. O vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais, deixou a comunidade local ainda mais chocada.

As investigações sobre a autoria e a motivação do duplo homicídio seguem sem respostas, e a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana está à frente da apuração do caso.