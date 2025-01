Mãe de crianças mortas após comerem arroz com chumbinho é a 4ª vítima

Dois filhos e o irmão de Francisca também morreram. - Foto: Reprodução

Morreu na madrugada desta terça-feira, 7, Francisca Maria da Silva, de 32 anos, no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba, no litoral do Piauí. Ela estava internada desde a última quarta-feira, 1º, após comer arroz envenenado com uma substância tóxica semelhante ao chumbinho. Outras oito pessoas da família da mulher comeram o alimento. Dois filhos e o irmão de Francisca também morreram.

Ao todo, nove pessoas da mesma família comeram o alimento. Além de Francisca, morreram dois filhos dela, um bebê de quase dois anos e uma menina de três anos, e o irmão dela, de 18 anos. Uma pessoa continua internada: a filha dela de quatro anos, no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Outras quatro receberam alta.

Os integrantes da família começaram a passar mal no primeiro dia do ano. A primeira vítima foi o jovem que morreu a caminho da unidade de saúde. Embora tenha sido internado e recebido atendimento médico, o bebê de 1 ano e 8 meses, identificado como Igno Davi da Silva, também não resistiu e foi a segunda vítima.

Lauane da Silva, irmã de Igno Davi, chegou a ser transferida junto com a outra irmã, de quatro anos, para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), na última sexta-feira, 3.

O envenenamento é investigado pela Polícia Civil. Até o momento não houve a divulgação de suspeitos do envenenamento. A participação de algum integrante da família não é descartada.