Herdeira de Silvio Santos se casa usando vestido do Brás; veja fotos - Foto: Reprodução

Silvia Abravanel oficializou sua união com o cantor sertanejo Gustavo Moura nesta sexta-feira, 25, em uma cerimônia civil transmitida ao vivo pelo programa Fofocalizando, no SBT. A filha de Silvio Santos protagonizou um momento emocionante e descontraído ao lado do companheiro, com quem já vive um relacionamento há mais de um ano.

Durante a cobertura, um dos destaques foi o vestido escolhido por Silvia para o casamento. Ao ser elogiada pela repórter Gaby Cabrini, a apresentadora revelou, com orgulho, que a peça era de um dos bairros mais populares de moda em São Paulo. “Gaby, muito obrigada! A moda do Brás agradece, porque, realmente, essa roupa é do Bom Retiro”, disse.

Silvia Abravanel | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Silvia ainda aproveitou o momento para defender o consumo consciente e acessível. “Eu tô nem aí pra figurino de grife, eu faço questão de falar, porque as roupas do Bom Retiro são lindas”, completou.