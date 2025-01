Disputa por herança de R$ 429 milhões de Sílvio Santos tem novidade

As filhas de Sílvio Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos maiores nomes do entretenimento e da televisão brasileira, Sílvio Santos, que morreu em 2024, deixou uma fortuna de R$ 429 milhões em um paraíso fiscal nos Estados Unidos e nas Bahamas. Um novo capítulo da disputa pela herança aconteceu nesta semana, com a Justiça de São Paulo tomando uma decisão sobre um pedido das herdeiras do apresentador.

As filhas de Sílvio Santos pediram a isenção no Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Isso é, não precisar ter descontado R$ 18 milhões ao resgatar a fortuna dos paraísos fiscais.

Na disputa entre as filhas de Sílvio Santos x o Estado de São Paulo, a Justiça acatou o pedido das herdeiras e concedeu a isenção do imposto. A decisão, no entanto, ainda é liminar e pode ser alvo de recurso.

O procurador Paulo Gonçalves da Costa Júnior contestou em ação o motivo a fortuna de Silvio estar em contas bancárias de paraísos fiscais, de acordo com informações do portal TV Pop.

“Senor Abravanel era pessoa notoriamente conhecida cujo patrimônio e atividades econômicas conhecidas situavam-se no Brasil, causando surpresa e estranheza que a maior parte de sua herança seja atribuída a determinada participação societária em ‘entidade’ sediada no paraíso fiscal das Bahamas, cuja existência era até então desconhecida do público”, pontuou o magistrado.