Filhas de Silvio Santos revelam fortuna de R$ 6,4 bilhões deixada pelo pai

O apresentador Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024 aos 93 anos, teve o valor da sua fortuna revelada pelas herdeiras à Justiça. O montante veio à tona em meio a processo judicial contra o governo paulista contra o pagamento de R$ 17 milhões em impostos para a liberação de R$ 429 milhões mantidos por Silvio Santos no exterior.

De acordo com a Folha de São Paulo, a Justiça concedeu uma decisão liminar onde suspende o pagamento até que ocorra uma decisão final sobre a matéria. Iris Abravanel, viúva do apresentador, e as filhas Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Cintia Abravanel, Silvia Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel declararam que a fortuna deixada por Silvio Santos é de R$ 6,4 bilhões.

Há dois processos no que tange ao espólio do apresentador: um a respeito dos bens deixados e outra referente ao pagamento de impostos sobre a transmissão dos bens. Segundo os documentos apresentados pela família Abravanel, o inventário está distribuído em seis holdings: SS Participações (avaliada em R$ 5,5 bilhões), Sisan Participações (R$ 868 milhões), Sisan Empreendimentos (R$ 2,6 milhões), Hemusa Participações (R$ 1,8 milhão), Hemusa Empreendimentos (R$ 464 mil) e DPR (R$ 10,7 milhões). Além disso, o valor total inclui recursos mantidos no exterior.