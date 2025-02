Filha de Silvio Santos observa grave problema no SBT e demite chefão

Daniela Beyruti demitiu mais um diretor - Foto: Divulgação | SBT

Atual CEO do SBT, Daniela Beyruti tem promovido muitas mudanças na empresa em busca de uma saída para a grave crise de audiência enfrentada. Nesta semana, a filha de Silvio Santos decidiu demitir Lucas Gentil.

O diretor era observado como um dos responsáveis pelas decisões artísticas do canal paulista desde março de 2024. Ele foi colocado no cargo e “passou a assessorar a diretoria na condução e gestão da produção do artístico”, mas não elevou os índices. A informação é do TV Pop.

O chefão do SBT foi demitido em função dos baixos índices. O canal tem apresentado audiência de menos de 2 pontos na média mensal em todo o Brasil.

A publicação também apontou que a saída de Gentil ocorreu por problemas nos bastidores, já que o executivo incomodava diretores de programas com queixas consideradas irrelevantes.