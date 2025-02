Caso Rodrigo Bocardi: saiba porque SBT desistiu de contratar jornalista

Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo - Foto: Reprodução | Globo

Chegou ao fim nesta sexta-feira, 7, as conversas entre o SBT e Rodrigo Bocardi. A empresa desistiu de contratar o apresentador, que foi demitido pela Globo na semana passada, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo.

Os diretores da empresa teriam ficado impressionados com o volume e a gravidade de denúncias que levaram o jornalista a ser dispensado do comando do Bom Dia São Paulo. Por isso, decidiram não seguir com a conversa. A ideia era que ele comandasse um telejornal na faixa da manhã, para alavancar o início da tarde da emissora, que vive um problema de audiência.

Ainda segundo a coluna, além das denúncias publicadas na imprensa, o SBT teria recebido informações de bastidores sobre o apresentador que condiziam com o que vem sendo falado pela imprensa.

Além disso, no SBT existe a interpretação que Rodrigo Bocardi não irá se realocar na televisão tão cedo. Executivos de outras TVs foram informados também sobre o caso.

Demissão

Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo na última quinta-feira, 30, por ter infringido o código de ética da empresa e deixou a emissora por justa causa, sem direitos trabalhistas, de acordo com o site Notícias da TV.

O compliance da Globo concluiu, após investigação, que, em paralelo ao trabalho na emissora, Bocardi tinha uma empresa que prestava serviço para gestões públicas, incluindo prefeituras do estado de São Paulo, que ele noticiava diariamente no Bom Dia São Paulo.

Também foi revelado que o jornalista prestaria serviços de media training, ou seja, preparava políticos e empresários para aparecerem na própria Globo. Entre eles, executivos do banco Bradesco. Essas práticas infringem as normas da emissora, que impõe a seus jornalistas um rígido código de ética.