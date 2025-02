Demitido da Globo, Rodrigo Bocardi faz mistério sobre futuro

Rodrigo Bocardi falou mais sobre o assunto nos stories do Instagram - Foto: Divulgação

O jornalista Rodrigo Bocardi rompeu o silêncio após a sua demissão da Globo na semana passada. Na última sexta-feira, 31, o ex-apresentador do ‘Bom Dia São Paulo’ disse estar com a consciência tranquila.

Nesta segunda-feira, 3, ele falou mais uma vez sobre o assunto nos stories do Instagram. “Por aqui tudo certo… Olho meio inchado ainda, aquele lance de dormir até acordar que vocês já sabem como que é… E final de semana, quantas ideias né, quantas possibilidades pra gente manter viva essa nossa conexão que a gente sabe que é muito forte”, disse.

Bocardi ainda deu indícios de que pode retornar à televisão em breve e que iria participar de uma reunião importante. “Quantas histórias pela frente ainda, isso é fascinante. Me convidaram pra um café, o que será que vem pela frente? Um sentimento de que já já ‘Rodrigo Bocardi volta já’. Boa semana”, encerrou.

Demissão

Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo na última quinta-feira, 30, depois de 25 anos de trabalho no canal. Em nota, a emissora carioca afirmou que o jornalista descumpriu “normas éticas do jornalismo”, mas não deu detalhes sobre o ocorrido. Na sexta, ele usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre sua saída da Globo.

“Eu atuei com os mesmos princípios. É isso que me deixa com a consciência tranquila. Bem tranquila”, afirmou. “Quero dizer pra vocês que vou aparecer mais vezes por aqui [na internet], a gente vai se falar mais. A gente tá junto, não tem essa. Tem um futuro bonito aí, temos um caminho pra percorrermos juntos. Fiquem bem, sintam essa minha tranquilidade”, frisou.