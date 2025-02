Bocardi mantinha vida luxuosa incompatível com salário, diz programa

Rodrigo Bocardi recebia um salário de R$ 80 mil mensais - Foto: Reprodução | TV Globo

O jornalista Rodrigo Bocardi foi demitido na noite desta quinta-feira, 30, pela direção da Globo. Nos corredores da emissora, a informação que circula é que o ex-âncora levava uma vida de luxo incompatível com o salário recebido.

Segundo informações do Fofocalizando, programa do SBT, Rodrigo Bocardi recebia um salário de R$ 80 mil mensais e mantinha uma vida pessoal cheia de luxos, com viagens de helicóptero, passeios de lancha em paisagens paradisíacas, como Parati (RJ), e partidas de golf e de tênis.

O Fofocalizando também levantou os bens do jornalista e descobriu que Rodrigo Bocardi não tem imóveis ou veículos registrados em seu nome. Ele também mantém uma empresa com capital financeiro de R$ 300 mil especializada em media training – que ensina personalidades a lidar com a imprensa, como entrevistas e coletivas.

A empresa gerida por Rodrigo Bocardi chegou a ser contratado pela Red Bull e jornalistas da Globo foram convidados para prestar consultoria, como Carol Barcellos e Pedro Bassan. Dias depois, de acordo com a atração do SBT, atletas patrocinados pela empresa apareceram em reportagens no Esporte Espetacular.