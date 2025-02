Após onda de demissões, SBT recontrata famoso e define projeto

SBT acerta novo contrato com famoso - Foto: Reprodução | SBT

O SBT decidiu voltar atrás de uma demissão, após onda de dispensas que tem feito nos últimos meses. A emissora acertou o retorno de Maurício Manfrini, conhecido como Paulinho Gogó, ao programa A Praça é Nossa.

A revelação foi feita pelo colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, que declarou que as conversas entre as partes foram iniciadas ainda no ano passado.

A primeira gravação do intérprete do Paulinho Gogó está prevista para ocorrer em 6 de fevereiro. Já a exibição ocorrerá na semana seguinte, dia 13. O humorístico será gravado sempre às quintas-feiras.

O novo acerto do SBT chama a atenção diante às recentes demissões de nomes como Michelle Barros, Márcia Dantas e Raul Gil.

Apesar da volta para o canal paulista, Maurício Manfrini ontinuará se dedicando aos projetos no Multishow. Em março, ele já gravará a nova temporada de "O Dono do Lar", além de filmes como “Marido de Aluguel” e “Picaretas Não Vão Pro Céu”.