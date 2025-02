A volta do Bozo! Palhaço retornará ao SBT ainda neste ano

Bozo esteve no ar ininterruptamente até 1991 - Foto: Lourival Ribeiro / SBT

Sucesso na década de 1980, o palhaço Bozo estará de volta na programação do SBT após 11 anos. A emissora anunciou que readquiriu os direitos da marca no Brasil e planeja levar um novo programa à sua grade ainda em 2025.

Como noticiou o UOL, o novo acordo com a Send In The Bozos LLC, que detém os direitos sobre o personagem, é fechado há exatos 45 anos após a estreia do programa no Brasil, em 1980. Bozo esteve no ar ininterruptamente até 1991.

"Com essa parceria, o SBT não só reforça o legado de um dos palhaços mais famosos do mundo, como também prepara diversas ações para celebrar a data", disse a emissora em um comunicado. "Entre as novidades, o canal vai disponibilizar, ainda no primeiro semestre de 2025, um acervo histórico no +SBT, incluindo todos os episódios do desenho animado clássico, os programas diários exibidos originalmente no SBT e os inesquecíveis especiais de fim de ano", conclui o texto.

A última versão do Bozo foi exibida por apenas quatro meses em 2013. O personagem já foi interpretado por nomes como Luís Ricardo e Nelson Tamberi. O novo Bozo ainda não foi definido pela emissora.