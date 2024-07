Morre primeiro intérprete do palhaço Bozo no Brasil

Tribeck interpretou o palhaço Bozo de 1980 a 1985 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Primeiro intérprete do palhaço Bozo no Brasil, Wanderley Tribeck faleceu aos 73 anos em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, na noite de terça-feira, 18. Segundo informações de familiares, ele sofreu um infarto.

>>> Gil recebe novo título de 'doutor honoris causa' e se emociona

Tribeck passou mal pela manhã e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, foi levado ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, mas infelizmente não resistiu e faleceu por volta das 23h.

Conhecido artisticamente como Wandeko Pipoca, Tribeck interpretou o palhaço Bozo de 1980 a 1985. Nos últimos anos, ele atuava como pastor evangélico, sendo um membro ativo da Assembleia de Deus de Criciúma, no Sul de Santa Catarina.

Nas redes sociais, seu filho, pai de duas netas do artista, expressou sua tristeza pela perda.

"Hoje é o dia mais triste da minha vida, perdi meu pai, meu melhor amigo, minha referência. Pai obrigado por tudo. Ainda não acredito que você se foi. Falei com o senhor ontem à noite, vai ser duro não poder te ligar mais. A dor é gigante. Meu Deus olhe por mim, pois preciso de força para criar minhas 2 filhas. Adeus papai, te amarei para sempre de todo meu coração", escreveu Wanderley Tribeck Júnior.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em 2023, Tribeck lançou sua biografia intitulada "Da Morte para a Vida", onde narrou toda sua trajetória, desde o início da carreira artística, passando pelo período como Bozo, até sua vida após a televisão.



O velório de Wanderley será na Central de Luto em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.