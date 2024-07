Gil recebe novo título de 'doutor honoris causa' e se emociona

NO RIO

Gil é vencedor de vários prêmios - Foto: Reprodução | YouTube

O cantor e compositor baiano, Gilberto Gil, de 81 anos, recebeu nesta terça-feira, 18, mais um título de "doutor honoris causa", dessa vez, concedido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). O evento teve a presença de representantes dos meios artístico e político do país. Emocionado, ele agradeceu à entidade e a todos que acreditaram na sua arte.

"Agradeço a todos que fizeram possível este momento. Saúdo à Uerj pelo apreço da vida cultural brasileira, ao senso. Muito bom ter vivido muito tempo, ter feito muita coisa e somado a algum valor ao nosso tesouro de ideias e símbolos. A palavra de hoje é gratidão", disse o artista.

O título "honoris causa" é atribuído a pessoas notáveis, nacionais ou estrangeiras, que tenham se destacado por sua contribuição à cultura, à educação ou à humanidade.‌

Vencedor de vários prêmios, fundador da Tropicália e imortal da Academia Brasileira de Letras, Gil atuou como ministro da Cultura de 2003 a 2008 e foi embaixador da ONU para agricultura e alimentação.

O artista é Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) desde 2005, quando ainda era ministro da Cultura. Neste ano, ele voltou a ser celebrado pela universidade com o lançamento da Cátedra Gilberto Gil de Estudos da Cultura, que recebeu seu nome em homenagem ao cantor.