Como assim? Eliana volta ao SBT após estreia na Globo

Eliana aparece no SBT - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Eliana estreou recentemente na tela da Globo, mas também voltou a aparecer no SBT. A apresentadora, no último sábado, 18, surgiu na plataforma de streaming +SBT.

A famosa voltou à empresa da família Abravanel por meio do canal +Saudade, que relembra programas que fizeram parte da programação da emissora no passado.

Sendo assim, semanalmente, ela novamente aparecerá em programas infantis que fez no passado no SBT, como o Bom Dia & Cia e Eliana & Cia.

“Essa entrada triunfal que fazia a gente dançar. Hora da Eliana Aos sábados e domingos, às 21h, no canal +Saudade”, disse o perfil do +SBT em rede social, ao compartilhar um vídeo onde Eliana faz sua entrada triunfal durante a abertura do seu programa infantil na emissora.