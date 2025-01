Globo prepara Eliana para o lugar de Ana Maria Braga, diz revista

Eliana é cotada para substituir Ana Maria - Foto: Reprodução | Instagram

Eliana estreia no comando do The Masked Singer Brasil neste final de semana. No entanto, a Globo tem outros planos para a apresentadora.

De acordo com informações da revista Veja, a ex-SBT é desejada para ocupar o lugar de Ana Maria Braga assim que a titular do Mais Você se aposentar da TV.

A publicação informou que está de olho nas constantes ausências da veterana por causa de problemas de saúde e planeja que Eliana ganhe espaço com um programa feminino.

A loira, que há 20 anos comanda formatos dominicais, não esconde que tem interesse em conversar cada vez mais com o público feminino. Isso prova o "sim" que deu para assumir o Saia Justa, do GNT.