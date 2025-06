Davi Brito abandona faculdade de Direito; saiba o motivo

Davi Brito não esta mais cursando Direito - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que a carreira de Davi Brito no Direito não deslanchou. O campeão do BBB 24 anunciou que não está mais cursando a Universidade e abriu mão da bolsa de estudos que ganhou de Wanessa Camargo durante o reality show.

O baiano chegou até a frequentar algumas aulas, mas desistiu do curso por causa da rotina puxada da fama juntamente com os estudos. Entretanto, o famoso garantiu que agora está focado em sua rotina de atleta, praticando esportes como ciclismo, corrida, funcional e beach tênis.

Davi também está investindo em uma nova profissão: a de investidor. Ele aplicou parte dos R$ 2,9 milhões, que recebeu como prêmio do programa, e adquiriu imóveis. O rapaz ainda inaugurou uma imobiliária em Salvador, a fim de vender e alugar casas.

A empresa, chamada D&H Holding Patrimônio de Imóveis LTDA, foi fundada em setembro e possui um capital social de R$ 1.035.000,00. O ex-BBB também é dono da Davi Brito Gestão Empresarial, com capital social de R$ 100 mil, além de uma marca de roupas.

Sonho de ser médico

Vale lembrar que Davi entrou no BBB 24 com o sonho de ganhar o prêmio para pagar sua faculdade de medicina. Ele afirmava que usaria o valor para investir em sua carreira como médico, mas desistiu do sonho pouco tempo depois de deixar o programa.

“Estava no meu coração mesmo cursar [Medicina]. O povo acha que tem que mandar na minha vida, que só porque 'ah, votei nele', tem que mandar na minha vida. Só que quando eu saí do 'Big Brother', me peguei numa situação muito complicada: pessoas que dependiam de mim”, disse ele durante uma entrevista.

O rapaz ainda refletiu sobre a rotina exaustiva do curso. “Medicina é um estudo... para quem não sabe, vai procurar no Google para saber: você tem que estudar de manhã, vai para casa almoçar e volta para estudar à tarde. E de noite tem trabalho para fazer. Você não para de estudar”, disparou.

“E será que um garoto como eu, com 23 anos de idade, com esse dinheiro na mão... você sabe que, quando tem dinheiro, não quer mais voltar a não ter, você quer viver uma vida boa. O sonho de todo brasileiro pobre é ser rico”, concluiu.