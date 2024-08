Davi Brito desiste de estudar Medicina e desabafa: "Não podem julgar"

Davi Brito revelou mudança de planos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito confirmou que não está mais interessado em estudar Medicina neste momento. O ex-BBB, que até ganhou bolsa de estudos de uma faculdade durante o reality show, comentou que não poderá ser julgado por uma "mudança de rota".

Leia Mais:

Em entrevista a um podcast, nesta terça-feira, 13, o campeão do BBB 24, ressaltou: "Todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu saí campeão do BBB 24, os planos antes de entrar na casa era me tornar doutor. É um sonho que eu carrego comigo, mas acho que todo mundo tem o direito de mudar".

"Ninguém é obrigado a seguir os planos ali. Eu fui campeão e meus caminhos mudaram. Meus planos mudaram e ninguém vai poder julgar isso. Eu tenho meu direito. Eu não vou jogar fora a faculdade, mas vou trilhar outros caminhos", acrescentou Davi Brito.

Nos últimos dias, o ex-BBB, que deixou a Globo e trocou de assessoria, anunciou que apresentará um podcast. Ele não deu maiores detalhes sobre o projeto.