Davi Brito "demite" irmã e fecha com empresa de humorista baiano

Davi Brito está com nova equipe de assessoria - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quase quatro meses depois do fim do BBB 24, Davi Brito decidiu finalmente fechar com uma empresa de assessoria.

Com o objetivo de melhorar sua imagem nas redes sociais, o milionário deixou de contar com Raquel Brito, sua irmã, nos cuidados envolvendo sua carreira e publicações na internet.

A novidade foi confirmada pela empresa Ambos Marcam, nesta terça, 13. "Ele veio! Davi Brito agora é #TimeAmbos. Uma nova fase vem aí, podem aguardar novidades", disse a equipe. Raquel Brito também fechou contrato com a empresa de assessoria.

Ambos Marcam tem como um dos sócios Cristian Bell, que desde o BBB 24 estava na torcida pelo baiano. O humorista até comentou o acordo com Davi e rebateu as críticas que o famoso sofre.

"Davi acabou de entrar na Ambos, assinou com a gente e agora vamos agenciar a imagem e carreira dela. É um desafio e a gente sempre gosta de desafios", começou Cristian, nos stories.

O humorista baiano completou: "[Davi] é um jovem negro, que veio do nada, assim como eu. A história dele... me identifico muito. 'Ah, que Davi errou'... É simples, ninguém se coloca no lugar do outro".