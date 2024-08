Globo impede ida de Davi Brito para A Fazenda e detalhe é revelado

Davi Brito é cotado para A Fazenda, mas está proibido de participar do reality - Foto: Reprodução | Gshow

Davi Brito vem sendo cotado para participar de A Fazenda 2024, mas a sua participação não deverá passar de especulação. O motivo tem relação com uma proibição imposta pela Globo.

De acordo com o site Notícias da TV, mesmo sem seguir com a emissora líder de audiência, o ex-BBB assinou um contrato com a Globo, ao entrar no BBB, que impede o campeão de participar de outro programa de confinamento durante um período específico.

Leia Mais:

>>> Apresentadora revela desejo em entrevistar Raquel Brito

>>> Davi e Mani desbancam famosos na lista dos mais seguidos da Bahia

>>> Dispensado da Globo, Davi anuncia novo programa; confira

A publicação reforçou que os contratos dos participantes do BBB não são iguais. Por exemplo, quem é eliminado até antes da final possui compromissos a cumprir com a Globo até o encerramento do programa. Em seguida, porém, são totalmente liberados.

Já os brothers que ficam em primeiro, segundo e terceiro lugar ganham acordos diferentes dos demais. Esse é o caso de Davi Brito, que tem liberdade para aparecer e dar entrevistas a programas de qualquer emissora, mas está proibido de entrar em outro reality.

Cabe lembrar que o baiano não renovou o contrato publicitário com a Globo, que seguiu apenas com Fernanda Bande, Giovanna Pitel e Beatriz Reis no elenco de agenciados.